Adana'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tırmıl mevkisi Kozan- Adana karayolunda meydana geldi. Sürücüleri henüz tespit edilemeyen 01 APU 826 plakalı otomobil ile 33 KMU 40 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ali K., Türkan U., Hayati H.E., Sinan Ç., Muharrem Ç. ve Fatih Ç., ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi ile İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali K. ve Sinan Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.