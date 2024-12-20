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        Adana'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 22:45 Güncelleme: 20.12.2024 - 22:50
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        Adana'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tırmıl mevkisi Kozan- Adana karayolunda meydana geldi. Sürücüleri henüz tespit edilemeyen 01 APU 826 plakalı otomobil ile 33 KMU 40 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ali K., Türkan U., Hayati H.E., Sinan Ç., Muharrem Ç. ve Fatih Ç., ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi ile İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali K. ve Sinan Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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