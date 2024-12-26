Döviz bürosunu gasbedip, çalışanı rehin alan şüpheli yakalandı; olay anı kamerada

ADANA'da tabancayla girdiği döviz bürosundan 18 bin avro gasbeden, kaçarken de bir çalışanı rehin alan Eyüp S. (56), polis tarafından paralarla birlikte yakalandı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı'nda meydana geldi. Yüzünde cerrahi maske ile döviz bürosuna giren Eyüp S., iddiaya göre yanında getirdiği tabancayı doğrulttuğu çalışanlardan kasadaki paraları istedi. Paraları Eyüp S.'ye veren çalışanlar, bu sırada panik butonuna bastı. Gasbettiği 18 bin avro ile kaçmak isteyen şüpheli, polislerin geldiğini fark edince, bir çalışanı rehin aldı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.