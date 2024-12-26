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        Döviz bürosunu gasbedip, çalışanı rehin alan şüpheli yakalandı; olay anı kamerada

        ADANA'da tabancayla girdiği döviz bürosundan 18 bin avro gasbeden, kaçarken de bir çalışanı rehin alan Eyüp S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 23:53 Güncelleme: 26.12.2024 - 23:55
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        Döviz bürosunu gasbedip, çalışanı rehin alan şüpheli yakalandı; olay anı kamerada
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        ADANA'da tabancayla girdiği döviz bürosundan 18 bin avro gasbeden, kaçarken de bir çalışanı rehin alan Eyüp S. (56), polis tarafından paralarla birlikte yakalandı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı'nda meydana geldi. Yüzünde cerrahi maske ile döviz bürosuna giren Eyüp S., iddiaya göre yanında getirdiği tabancayı doğrulttuğu çalışanlardan kasadaki paraları istedi. Paraları Eyüp S.'ye veren çalışanlar, bu sırada panik butonuna bastı. Gasbettiği 18 bin avro ile kaçmak isteyen şüpheli, polislerin geldiğini fark edince, bir çalışanı rehin aldı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        PARALARLA YAKALANDI

        Rehin aldığı çalışan ile kaçmaya çalışan Eyüp S., çevresini saran polislere teslim oldu. Rehin alınan çalışan yaralanmadan kurtarılırken, Eyüp S. ise gasbettiği paralar ve olayda kullandığı tabanca ile yakalandı.

        İlk ifadesinde hurdacılık yaptığı ve borcu nedeniyle olayı gerçekleştirdiği söylediği öne sürülen şüpheli, gözaltı alınarak emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

        Galeri
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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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