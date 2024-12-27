Kayıp Osman'ı arama çalışmaları, yeniden başladı

NİĞDE'de kaybolan, motosikleti ve cep telefonu Azatlı Baraj Gölü yakınlarında bulunan Osman Şükrü Dinçsoy'u (20) arama çalışmaları, günün ilk ışıkları ile yeniden başladı.

Çiftlik ilçesi Azatlı beldesinde yaşayan Osman Şükrü Dinçsoy'dan haber alamayan yakınları, dün akşam saatlerinde jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bölgede yapılan araştırmada, Dinçsoy'un motosikleti ve cep telefonu Azatlı Baraj Gölü yakınlarında bulundu. Dinçsoy'un göle girmiş olabileceği ihtimali üzerine suda arama çalışması başlatıldı. Gece boyunca AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin katıldığı arama çalışmasında bir sonuç alınamadı. Ailesinin de göl çevresinde büyük üzüntü ile takip ettiği arama çalışmaları, sabahın ilk ışıkları ile tekrar başlatıldı. Vali Cahit Çelik de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.