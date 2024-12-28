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        Döviz bürosu soyguncusu, iş yeri sahibini güvenli şekilde uzaklaşmak için rehin almış

        ADANA'da yüzünü cerrahi maskeyle gizleyip, döviz bürosundan 17 bin 435 avro, 50 dolar ile 18 bin 810 lira gasbedip, iş yeri sahibini de rehin alan Eyup S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 11:23 Güncelleme: 28.12.2024 - 11:25
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        Döviz bürosu soyguncusu, iş yeri sahibini güvenli şekilde uzaklaşmak için rehin almış
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        ADANA'da yüzünü cerrahi maskeyle gizleyip, döviz bürosundan 17 bin 435 avro, 50 dolar ile 18 bin 810 lira gasbedip, iş yeri sahibini de rehin alan Eyup S. (56), tutuklandı. Eyup S., ifadesinde, "İş yerindeki kişiyi güvenli bir şekilde uzaklaşabilmek için rehin aldım" dedi.

        Olay, 26 Aralık'ta saat 19.00 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı'ndaki döviz bürosunda meydana geldi. Yüzünü cerrahi maskeyle gizleyip, döviz bürosuna giren Eyup S., belinden çıkardığı tabancayı çalışanlara doğrultup, kasadaki paraları istedi. Çalışanlar, kasadaki 17 bin 435 avro, 50 dolar ile 18 bin 810 lirayı şüpheliye verip, panik butonuna bastı. Gasbettiği paraları montunun cebine koyan Eyup S., polisin geldiğini fark edince iş yeri sahibi İbrahim Halil T.'yi (41) rehin aldı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        ÖNCE KAÇTI SONRA TESLİM OLDU

        Telsizle anons edilmesi sonrası Gasp Büro Amirliği, Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ile çok sayıda motorize yunus ekibi bölgeye sevk edildi. Rehin aldığı İbrahim Halil T. ile ara sokakta izini kaybettirmeye çalışan Eyup S., havaya uyarı ateşi açıp, çevresini saran polise teslim oldu. İbrahim Halil T. kurtarılırken, şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen Eyup S., ifadesinde, "Hurdacılık yapıyorum. Borçlarım olduğu için olayı gerçekleştirdim. İş yerindeki kişiyi güvenli bir şekilde uzaklaşabilmek için rehin aldım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eyup S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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