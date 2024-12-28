Döviz bürosu soyguncusu, iş yeri sahibini güvenli şekilde uzaklaşmak için rehin almış

ADANA'da yüzünü cerrahi maskeyle gizleyip, döviz bürosundan 17 bin 435 avro, 50 dolar ile 18 bin 810 lira gasbedip, iş yeri sahibini de rehin alan Eyup S. (56), tutuklandı. Eyup S., ifadesinde, "İş yerindeki kişiyi güvenli bir şekilde uzaklaşabilmek için rehin aldım" dedi.

Olay, 26 Aralık'ta saat 19.00 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı'ndaki döviz bürosunda meydana geldi. Yüzünü cerrahi maskeyle gizleyip, döviz bürosuna giren Eyup S., belinden çıkardığı tabancayı çalışanlara doğrultup, kasadaki paraları istedi. Çalışanlar, kasadaki 17 bin 435 avro, 50 dolar ile 18 bin 810 lirayı şüpheliye verip, panik butonuna bastı. Gasbettiği paraları montunun cebine koyan Eyup S., polisin geldiğini fark edince iş yeri sahibi İbrahim Halil T.'yi (41) rehin aldı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.