Otomobile ve elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

ADANA’da yol kenarında park halindeki otomobile, ardından da sürüklenip elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Serhat Dalkılıç (27) hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi’nde meydana geldi. Serhat Dalkılıç'ın kullandığı 47 ADE 521 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen 34 CPH 346 plakalı otomobile çarpıp devrildi. Sürüklenen otomobil, elektrik direğine çarptı. İsmi öğrenilemeyen diğer otomobilin sürücüsü ise yardım etmek yerine kaza yerinden ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahallelinin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışmasıyla Dalkılıç ile yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Dalkılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza yerindeki incelemenin ardından Dalkılıç’ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.