Adana'da Mekke'nin fethinin 1394'üncü yılı dualarla kutlandı
ADANA'da Mekke'nin fethinin 1394'üncü yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
ADANA'da Mekke'nin fethinin 1394'üncü yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Anadolu Gençlik Derneğin (AGD) tarafından Adnan Menderes Spor Salonu'nda Mekke'nin fethinin 1394'üncü yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi' adıyla gerçekleştirilen etkinlikte Kur’an-ı Kerim okundu ve şiir dinletisi sunuldu. Tarihin en anlamlı ve en büyük zaferlerinden biri olan Mekke'nin fethini hatırlamak üzere bir araya geldiklerini söyleyen AGD Adana Şube Başkanı Enes Beyaz, bunun sadece coğrafi bir zafer olmadığını, yüce bir inancın ve kutlu bir direnişin zaferi olduğunu belirtti. Beyaz, sözlerine şöyle devam etti:
"Mekke'nin fethi sadece bir şehrin zaferi değil, aynı zamanda tüm mazlumların özgürlük ve adalet mücadelesinin de zaferidir. Mekke bir zamanlar İslam'a karşı hiddetle savaşanların kalesiydi. Ama efendimiz Hz. Muhammed ve sahabeler hiçbir güç karşısında teslim olmadılar. Onlar Mekke'yi değil, tüm insanlık tarihini değiştirdiler. Onlar zulmün karşısında dik durarak insanlığa gerçek özgürlüğü adaleti ve cihadın ne olduğunu öğrettiler. Bugün Mekke'nin fethi gibi Kudüs'ün özgürlüğü için de direnen kardeşlerimiz var. Kudüs sadece bir şehir değil tüm müminler için bir simge bir kimliktir. Kudüs bir halkın direnişini ve inancını sembolüdür."
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