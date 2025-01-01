Adana'da Mekke'nin fethinin 1394'üncü yılı dualarla kutlandı

ADANA'da Mekke'nin fethinin 1394'üncü yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Anadolu Gençlik Derneğin (AGD) tarafından Adnan Menderes Spor Salonu'nda Mekke'nin fethinin 1394'üncü yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi' adıyla gerçekleştirilen etkinlikte Kur’an-ı Kerim okundu ve şiir dinletisi sunuldu. Tarihin en anlamlı ve en büyük zaferlerinden biri olan Mekke'nin fethini hatırlamak üzere bir araya geldiklerini söyleyen AGD Adana Şube Başkanı Enes Beyaz, bunun sadece coğrafi bir zafer olmadığını, yüce bir inancın ve kutlu bir direnişin zaferi olduğunu belirtti. Beyaz, sözlerine şöyle devam etti: