Adana'da yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi

Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi. A.U. idaresindeki henüz plakası belirlenemeyen otomobil, Çulluuşağı Mahallesi Dişbudak mevkisinde seyir halindeyken alev aldı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

