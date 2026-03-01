Canlı
        Adana Haberleri

        Adana'da yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 23:52 Güncelleme:
        Adana'da yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        A.U. idaresindeki henüz plakası belirlenemeyen otomobil, Çulluuşağı Mahallesi Dişbudak mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.

        İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

