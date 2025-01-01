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        Çalılıktan gelen sesi domuz zannederek ateş etti, akrabasını öldürdü

        ADANA'da av sırasında çalılıktan gelen sesi domuz zannederek ateş açtığı öne sürülen Yusuf U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 23:04 Güncelleme: 01.01.2025 - 23:10
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        Çalılıktan gelen sesi domuz zannederek ateş etti, akrabasını öldürdü
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        ADANA'da av sırasında çalılıktan gelen sesi domuz zannederek ateş açtığı öne sürülen Yusuf U. (20), akrabası olan Doğan Açıkgöz'ü (59) vurarak, ölümüne neden oldu.

        Olay, yeni yılın ilk günü saat 09.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Küçükçınar Köyü'nde meydana geldi. Yusuf U. ve akrabası Doğan Açıkgöz, arkadaşlarıyla birlikte sabahın erken saatlerinde Küçük Çınar Köyü'ne domuz avlamaya gitti. Yaklaşık 3 saat boyunca avlanan grup, çeşitli yönlere dağıldıktan sonra bir süre keşif yaptı. Yusuf U., gruptakilerin keşif yaptığı sırada 30 metre uzaklıktaki çalılardan gelen sesi domuz zannederek av tüfeğiyle ateş açtı. Yusuf U., ateş ettiği yere bakmaya gittiğinde Doğan Açıkgöz'ü yere yığılmış vaziyette buldu. Olayı fark eden arkadaş gurubunun durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Açıkgöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Açıkgöz'ün cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada otopsisi yapıldıktan sonra yakınlarına teslim edilen Açıkgöz'ün cenazesi, son yolculuğuna uğurlandı.

        Gözaltına alınan Yusuf U.'nun sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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