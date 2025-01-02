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        15. Adana Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu 5 Ocak'ta koşulacak

        ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın kurtuluşunun 103.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 14:17 Güncelleme: 02.01.2025 - 14:20
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        15. Adana Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu 5 Ocak'ta koşulacak
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        ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’nın kurtuluşunun 103. yılı nedeniyle 5 Ocak'ta düzenlenecek olan Uluslararası 15. Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusunda 1 milyon 87 bin TL ödül dağıtılacağını söyledi.

        Yüreğir Kültür Merkezi’nde, bu yıl 15'incisi gerçekleşecek olan Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu için düzenlenen basın toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar katıldı. 5 Ocak Pazar günü koşulacak olan maratonda 4 koşu organizasyonu bir arada olacağını belirten Başkan Karalar, “Geçmiş yıllarda Atatürk Parkı'nda başlayıp Merkez Park'ta biten rota sporcuları zorluyordu. Biz sporcuların rahatlığı için başlangıç noktasını bitiş noktasına yakınlaştırarak daha zevkli bir parkur olması için değişiklik yaptık. Önceki yıllarda olduğu gibi ısınma-soğuma fizyoterapi alanları ve su stantarı kurulacak. Maratona 15 farklı ülkeden 89'u yabancı 130 sporcu katılacak. Toplam 1 milyon 87 bin TL ödül dağıtılacak. Yılın ilk pazar günü, Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü ile birlikte şehrimizin en önemli sportif etkinliğinin 15'inci yılını da kutlamış olacağız. 21 kilometrelik güzergah, Adana’nın tarihi ve turistik yerlerinden oluşuyor. LÖSEV, Adım Adım, Türk Eğitim Vakfı gibi kuruluşlarla da birlikte hareket ederek yardım kampanyaları düzenleyeceğiz. Sporla birlikte sosyal fayda da sağlamak istiyoruz” dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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