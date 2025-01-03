Otomobilin ağaçlara ve araca çarptığı kaza, güvenlik kamerasında

ADANA'nınKozan ilçesinde otomobilin ağaçlara ve park halindeki araca çarptığı, 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece yarısı ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi'nde meydana geldi. Barış M. (25) yönetimindeki 01 ABY 581 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki ağaçlara ve park halindeki bir otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki Hüseyin Ö. (32), itfaiye görevlileri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturma başlatılırken, kaza ile ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.