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        Adana'da motosikletle çarpışan otomobil, park halindeki araca ve yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

        ADANA'da kavşakta motosikletle çarpışan otomobil kontrolden çıkarak, yol kenarında park halindeki bir araca ve kaldırımda bekleyen anne- kıza çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 20:14 Güncelleme: 07.01.2025 - 20:20
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        Adana'da motosikletle çarpışan otomobil, park halindeki araca ve yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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        ADANA'da kavşakta motosikletle çarpışan otomobil kontrolden çıkarak, yol kenarında park halindeki bir araca ve kaldırımda bekleyen anne- kıza çarptı. Ehliyetsiz olduğu belirtilen motosiklet sürücüsü Mehmet Efe Yaman'ın (18) hayatını kaybettiği kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü ile ağır yaralanan 6 yaşındaki kız çocuğu ile annesi hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Elifsu Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. Bilal Yıldız (21) yönetimindeki 38 AHE 230 plakalı otomobil ile Mehmet Efe Yaman'ın kullandığı 01 AUJ 021 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak savrulan otomobil, yol kenarında park halindeki bir araca çarptıktan sonra kaldırımda bekleyen F.H. (29) ve kızı A.E.H.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Bilal Yıldız, Mehmet Efe Yaman ve anne- kız, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Mehmet Efe Yaman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ehliyeti olmadığı belirlenen Mehmet Efe Yaman'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Hafif yaralı sürücü ile ağır yaralı anne- kızın tedavisi devam ediyor.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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