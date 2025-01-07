Adana'da motosikletle çarpışan otomobil, park halindeki araca ve yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

ADANA'da kavşakta motosikletle çarpışan otomobil kontrolden çıkarak, yol kenarında park halindeki bir araca ve kaldırımda bekleyen anne- kıza çarptı. Ehliyetsiz olduğu belirtilen motosiklet sürücüsü Mehmet Efe Yaman'ın (18) hayatını kaybettiği kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü ile ağır yaralanan 6 yaşındaki kız çocuğu ile annesi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Elifsu Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. Bilal Yıldız (21) yönetimindeki 38 AHE 230 plakalı otomobil ile Mehmet Efe Yaman'ın kullandığı 01 AUJ 021 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak savrulan otomobil, yol kenarında park halindeki bir araca çarptıktan sonra kaldırımda bekleyen F.H. (29) ve kızı A.E.H.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Bilal Yıldız, Mehmet Efe Yaman ve anne- kız, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Mehmet Efe Yaman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ehliyeti olmadığı belirlenen Mehmet Efe Yaman'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Hafif yaralı sürücü ile ağır yaralı anne- kızın tedavisi devam ediyor.