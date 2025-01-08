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        Sinema Sokağı sakinleri, Ferdi Tayfur'un da duvarlara resmedilmesini istiyor

        ADANA'da Yeşilçam yıldızlarının resimlerinin yer aldığı Sinema Sokağı'nda yaşayanlar, bir süre önce hayatını kaybeden Adanalı sanatçı Ferdi Tayfur'un resminin de çizilmesini istiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 10:54 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:00
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        Sinema Sokağı sakinleri, Ferdi Tayfur'un da duvarlara resmedilmesini istiyor
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        ADANA’da Yeşilçam yıldızlarının resimlerinin yer aldığı Sinema Sokağı’nda yaşayanlar, bir süre önce hayatını kaybeden Adanalı sanatçı Ferdi Tayfur’un resminin de çizilmesini istiyor.

        Adana’da bir zamanlar yaz akşamlarının vazgeçilmez aktivitesi olan yazlık sinemaların Yüreğir ilçesindeki en bilinen adresi 'Eski Sinema Sokağı'nda 2022 yılında sokak sağlıklaştırma çalışmaları yapıldı. Çalışmanın ardından sokaktaki binalara ve duvarlara Yeşilçam oyuncularının resimleri çizildi. Şener Şen, Türkan Şoray, Kadir İnanır, Hulusi Kentmen, Adile Naşit, Zeki Alasya, Metin Akpınar gibi birçok sinema emekçisinin resimleri bulunan sokak, adeta bir açık hava müzesi haline geldi.

        Sinema Sokağı sakinleri, geçen hafta hayatını kaybeden, şarkılarıyla bir dönem oynadığı Çeşme, Boynu Bükük, Derbeder gibi filmlerle de hafızalarda unutulmaz bir yer edinen Adanalı Ferdi Tayfur’un resminin de diğer yıldızlar gibi sokaktaki bir binaya çizilmesini istedi.

        30 yıldır Sinema Sokağı'nda yaşan esnaf Adnan Yetiş, "Eskiden beri seyrettiğimiz yıldızlarımız her gün gözümüzün önünde yeniden canlanıyor. Bir eksiğimiz var. Ferdi babamızın da burada bir resmi olsaydı çok iyi olurdu. İnsanın öldüğü zaman kıymeti biliniyor” dedi.

        Sokakta uzun yıllardır esnaflık yaptığını belirten Seyfettin Kaplan da “Burada sanatçılarımızla birlikte güzel bir görüntü var. Örneğin Hulusi Kentmen güzel bir insandı, eski jenerasyon onu çok iyi biliyor ama yeni jenerasyon pek tanımıyor. Bunu yapacak kişiler uygun görürlerse Ferdi Tayfur’un da sokağımızda yer alması iyi olur, olmasını da istiyoruz” diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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