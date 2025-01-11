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        Sevgi Adası'nda mahsur kalan 6 yavru köpek, polis botuyla kurtarıldı

        ADANA'dapolis ekipleri, Seyhan Baraj Gölü'ndeki Sevgi Adası'nda mahsur kalan 6 yavru köpeği, botla bölgeye ulaşıp, kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 09:45 Güncelleme: 11.01.2025 - 09:50
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        Sevgi Adası'nda mahsur kalan 6 yavru köpek, polis botuyla kurtarıldı
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        ADANA'dapolis ekipleri, Seyhan Baraj Gölü'ndeki Sevgi Adası'nda mahsur kalan 6 yavru köpeği, botla bölgeye ulaşıp, kurtardı.

        Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda gezintiye çıkanlar, Seyhan Baraj Gölü'ndeki Sevgi Adası'nda mahsur kalan yavru köpekleri görünce durumu polise bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, göldeki su seviyesinin yükselmesi ile bağlantı yolu sular altında kalan adaya ulaşamadı. Destek istenmesiyle Sualtı Grup Amirliği ekipleri de bölgeye geldi. Botla adaya ulaşan ekipler, 6 yavru köpeği kurtarıp, kıyıya çıkardı. Kontrolün ardından yavru köpekler, Çukurova Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Köpeklerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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