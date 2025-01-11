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        Otel odasında ölü olarak bulunan savcı adayının cenazesi, ailesine teslim edildi

        ADANA'daotel odasında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan ve intihar ettiği değerlendirilen Cumhuriyet savcısı adayı Mithat Can Yalman'ın (29) cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 14:24 Güncelleme: 11.01.2025 - 14:30
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        Otel odasında ölü olarak bulunan savcı adayının cenazesi, ailesine teslim edildi
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        ADANA'daotel odasında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan ve intihar ettiği değerlendirilen Cumhuriyet savcısı adayı Mithat Can Yalman'ın (29) cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı.

        Olay, dün saat 22.30 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Otelde silah sesi duyup odaya gelenler, başından tabancayla vurulmuş kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, ismi Mithat Can Yalman olduğu öğrenilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        4 SAAT ÖNCE MOBBİNGE UĞRADIĞINA DAİR PAYLAŞIM YAPMIŞ

        Adana Adliyesi'nde Cumhuriyet savcısı adayı olduğu belirlenen Yalman'ın, olaydan 4 saat önce, mobbinge uğradığı ve hayatla bağını koparmak istediğine dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu tespit edildi. İntihar etmiş olabileceği üzerinde durulan Yalman'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumu morguna gelen Yalman'ın ailesi, cenazeyi teslim aldı. Aile, olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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