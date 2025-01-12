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        Otomobil takla attı: 2 yaralı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 21:24 Güncelleme: 12.01.2025 - 21:24
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        Otomobil takla attı: 2 yaralı
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Kozan-Feke kara yolu Sırelif mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 80 DD 450 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Samet Ç. ve Mustafa E., ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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