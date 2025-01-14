Polisi görünce uyuşturucu poşetini attı; 'İçinde fıstık olduğunu zannettim' dedi

ADANA'da narkotik polisin takip edip ara sokakta durdurmak istediği motosikletteki Muhtar F. (27), elindeki uyuşturucu hap dolu poşeti yol kenarına attı. Polise direnince yanındaki Ahmed E. (25) ile birlikte ters kelepçe takılıp gözaltına alınan Muhtar F., "Poşeti, içindekileri fıstık zannettiğim için yoldan aldım" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi’nde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Ahmed E. ile Muhtar F.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Narkotim ekibi motosikletle seyir halindeki şüphelileri sokakta durdurmak istedi. Polisi gören şüphelilerden Muhtar F., elindeki poşeti yol kenarına attı. Polise direnen şüpheliler, Narkotim ekibi tarafından yere yatırılıp, ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Muhtar F.'nin attığı poşeti inceleyen polis, 397 uyuşturucu hap ele geçirdi. Emniyete götürülen şüphelilerden Muhtar F., ifadesinde, "Uyuşturucu haplar bize ait değil. Poşeti, içindekileri fıstık zannettiğim için yoldan aldım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Muhtar F. tutuklandı; Ahmed E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.