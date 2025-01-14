Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Polisi görünce uyuşturucu poşetini attı; 'İçinde fıstık olduğunu zannettim' dedi

        ADANA'da narkotik polisin takip edip ara sokakta durdurmak istediği motosikletteki Muhtar F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 11:17 Güncelleme: 14.01.2025 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polisi görünce uyuşturucu poşetini attı; 'İçinde fıstık olduğunu zannettim' dedi
        ABONE OL

        ADANA'da narkotik polisin takip edip ara sokakta durdurmak istediği motosikletteki Muhtar F. (27), elindeki uyuşturucu hap dolu poşeti yol kenarına attı. Polise direnince yanındaki Ahmed E. (25) ile birlikte ters kelepçe takılıp gözaltına alınan Muhtar F., "Poşeti, içindekileri fıstık zannettiğim için yoldan aldım" dedi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi’nde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Ahmed E. ile Muhtar F.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Narkotim ekibi motosikletle seyir halindeki şüphelileri sokakta durdurmak istedi. Polisi gören şüphelilerden Muhtar F., elindeki poşeti yol kenarına attı. Polise direnen şüpheliler, Narkotim ekibi tarafından yere yatırılıp, ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Muhtar F.'nin attığı poşeti inceleyen polis, 397 uyuşturucu hap ele geçirdi. Emniyete götürülen şüphelilerden Muhtar F., ifadesinde, "Uyuşturucu haplar bize ait değil. Poşeti, içindekileri fıstık zannettiğim için yoldan aldım" dedi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Muhtar F. tutuklandı; Ahmed E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Los Angeles yangını neden çıktı?
        Los Angeles yangını neden çıktı?
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Melania Trump Beyaz Saray için hazır
        Melania Trump Beyaz Saray için hazır
        Cimbom'un dört atlısı!
        Cimbom'un dört atlısı!
        Tehlikeli uyarı! Los Angeles'ta yangınlar sürüyor
        Tehlikeli uyarı! Los Angeles'ta yangınlar sürüyor
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        İtirazları kabul edilmedi
        İtirazları kabul edilmedi
        İspanya'dan konut krizine 'yüzde 100' vergili önlem
        İspanya'dan konut krizine 'yüzde 100' vergili önlem

        Benzer Haberler

        Yenidoğan Bilim Kurulu Başkanı Koç: Yenidoğan adı gölgelenmemeli
        Yenidoğan Bilim Kurulu Başkanı Koç: Yenidoğan adı gölgelenmemeli
        Evde başkalarına reçetelendirilmiş 145 bin kutu ilaç ele geçirildi; baba il...
        Evde başkalarına reçetelendirilmiş 145 bin kutu ilaç ele geçirildi; baba il...
        Adana'da 397 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Adana'da 397 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava
        Adana'da ruhsatsız depoda 145 bin 520 kutu ilaç ele geçirildi
        Adana'da ruhsatsız depoda 145 bin 520 kutu ilaç ele geçirildi
        Adana'da firari hükümlü jandarmanın operasyonuyla yakalandı
        Adana'da firari hükümlü jandarmanın operasyonuyla yakalandı