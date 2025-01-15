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        2 kardeşin yaşadığı evden 11 ruhsatsız tabanca çıktı; 'Şoke olduk' dedi

        ADANA'da2 kardeşin yaşadığı 2 katlı eve düzenlenen operasyonda 11 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 11:06 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:10
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        2 kardeşin yaşadığı evden 11 ruhsatsız tabanca çıktı; 'Şoke olduk' dedi
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        ADANA'da2 kardeşin yaşadığı 2 katlı eve düzenlenen operasyonda 11 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Mehmet D. (49), ifadesinde, "Polis, silahları çıkarınca şoke olduk, şaşırdık" dedi.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Onur Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisi sonrası harekete geçti. Ekipler, Mehmet D. ile kardeşi Şerif D.'nin (42) yaşadıkları 2 katlı eve operasyon düzenledi. Adreste arama yapan polis, merdiven boşluğundaki eşyaların arasındaki valizin içinde 11 ruhsatsız tabanca, 34 şarjör, ruhsatsız av tüfeği, 19 tabanca parçası, çelik yelek ile 4 mermi ele geçirdi. Mehmet D. ile Şerif D. gözaltına alındı. Mehmet D., ifadesinde, "Konuyla bir ilgimiz yok. Polis, silahları çıkarınca şoke olduk, şaşırdık" dedi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet D. ile Şerif D., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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