Düğünde maganda kurşunuyla vurulan 9 yaşındaki Kemal hayatını kaybetti; 11 şüpheli adliyede (2)

Adana'nın Kozan ilçesinde 11 Ocak'ta bir düğünde havaya açılan ateşte başına isabet eden mermiyle yaralanan Kemal Azgın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Azgın'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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