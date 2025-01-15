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        Düğünde maganda kurşunuyla vurulan 9 yaşındaki Kemal hayatını kaybetti; 11 şüpheli adliyede (2)

        HAYATINIKAYBETTİAdana'nın Kozan ilçesinde 11 Ocak'ta bir düğünde havaya açılan ateşte başına isabet eden mermiyle yaralanan Kemal Azgın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 12:08 Güncelleme: 15.01.2025 - 12:10
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        Düğünde maganda kurşunuyla vurulan 9 yaşındaki Kemal hayatını kaybetti; 11 şüpheli adliyede (2)
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        HAYATINIKAYBETTİ

        Adana'nın Kozan ilçesinde 11 Ocak'ta bir düğünde havaya açılan ateşte başına isabet eden mermiyle yaralanan Kemal Azgın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Azgın'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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