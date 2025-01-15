DHA Görüntülü Yurt Haber Bülteni - 9

1)ADANA'DA POLİS MEMURU, EŞİ VE 4 YAKININI ÖLDÜRDÜ

ADANA'da polis memuru Mehmet Tehçi (43) geçen yıl intihar eden oğlu Ökkeş Berk'in (16) ölümünden sorumlu tuttuğu kayınpederi Yusuf Tehçi (64), kayınvalidesi Hüsne (61), kayınpederinin kız kardeşi Semiha Tehçi (53), eşi Ferdane (37) ile kayınbiraderi İsmail Tehçi'yi öldürdü. Cinayet şüphelisi polis memuru, kendi babası Ökkeş Tehçi'yi de öldürmek için Osmaniye'ye giderken Ceyhan'da yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'in Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Tehçi, bugün sabah saatlerinde Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde oturan dolmuş şoförü kayınpederi Yusuf Tehci'nin evine geldi. Evde çıkan tartışmanın ardından Tehçi, kayınpederi Yusuf, kayınvalidesi Hüsne ile kayınpederinin kız kardeşi Semiha Tehçi'yi bıçaklayarak öldürüp, kaçtı. Tarsus'un Kırklarsırtı Mahallesi'ndeki evine giden cinayet şüphelisi, dün akşam dövdüğü iddia edilen eşi Ferdane'yi de bıçaklayarak öldürdü.

KAYINBİRADERİNİ DERSTEN ALIP, BOŞ ARAZİNDE KURŞUNLADI

Yanına 2 çocuğunu da alan polis memuru, Adana'ya dönüp, kayınbiraderi İsmail Tehçi'nin öğretmenlik yaptığı etüt merkezine gitti. Bu sırada sırada derste olan kayınbiraderini konuşmak için çağıran Tehçi, onu da otomobile alarak Çukurova ilçesi Pirili mevkiindeki boş bir araziye götürdü. Mehmet Tehçi, tartıştığı kayınbiraderini de beylik tabancasıyla çok sayıda kurşunla öldürdü.

BABASINI ÖLDÜRMEYE GİDERKEN YAKALANDI

5 kişiyi öldüren Mehmet Tehçi, Osmaniye'de oturan babası Ökkeş Tehçi'yi telefonla arayıp, 'Sıra sana geldi bekle geliyorum' diyerek yola çıktı. Cinayetlerin ortaya çıkması üzerine polisin peşine düştüğü Mehmet Tehçi'nin kaçabileceği bölgelerde güvenlik önlemi aldı. Ceyhan'ın Yılankale mevkisinde polisleri fark eden cinayet şüphelisi, çocukları otomobilde bırakıp yaya olarak kaçmak istedi. Ancak polisin takibi sonucu Mehmet Tehçi yakalandı. Cinayet şüphelisi, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öldürülen 5 kişinin cenazeleri ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.