Katı atık bertaraf tesisinde bebek cesedi bulundu
ADANA'dakatı atık bertaraf tesisinde çöp ayrıştırma işlemi yapan işçiler, erkek bebek cesedi buldu.
ADANA'dakatı atık bertaraf tesisinde çöp ayrıştırma işlemi yapan işçiler, erkek bebek cesedi buldu.
Sarıçam ilçesindeki katı atık bertaraf tesisi işçileri, çöp ayrıştırma işlemi sırasında yeni doğmuş erkek bebek cesedi buldu. İhbarla tesise Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sevk edildi. İncelemenin ardından bebeğin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bebeğin çöp konteynerine bırakıldığı, kamyonla tesise götürüldüğü tespit edildi. Ekipler, bebeğin ailesi ve çöp konteynerine bırakıldığında ölü olup, olmadığının belirlenmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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