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        Katı atık bertaraf tesisinde bebek cesedi bulundu

        ADANA'dakatı atık bertaraf tesisinde çöp ayrıştırma işlemi yapan işçiler, erkek bebek cesedi buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 12:19 Güncelleme: 31.01.2025 - 12:19
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        Katı atık bertaraf tesisinde bebek cesedi bulundu
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        ADANA'dakatı atık bertaraf tesisinde çöp ayrıştırma işlemi yapan işçiler, erkek bebek cesedi buldu.

        Sarıçam ilçesindeki katı atık bertaraf tesisi işçileri, çöp ayrıştırma işlemi sırasında yeni doğmuş erkek bebek cesedi buldu. İhbarla tesise Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sevk edildi. İncelemenin ardından bebeğin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bebeğin çöp konteynerine bırakıldığı, kamyonla tesise götürüldüğü tespit edildi. Ekipler, bebeğin ailesi ve çöp konteynerine bırakıldığında ölü olup, olmadığının belirlenmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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