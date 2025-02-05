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        Adana merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı

        ADANA merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen çeteye yönelik operasyonda 17 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 10:00 Güncelleme: 05.02.2025 - 10:05
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        Adana merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı
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        ADANA merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen çeteye yönelik operasyonda 17 şüpheli, gözaltına alındı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı. 6 ay süren takibin ardından 17 şüphelinin kimliği belirlendi. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, Adana, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin ve Konya'da şafak vakti operasyon düzenledi. Kadınların da aralarında olduğu 17 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada; ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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