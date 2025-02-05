Adana merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı

ADANA merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen çeteye yönelik operasyonda 17 şüpheli, gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı. 6 ay süren takibin ardından 17 şüphelinin kimliği belirlendi. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, Adana, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin ve Konya'da şafak vakti operasyon düzenledi. Kadınların da aralarında olduğu 17 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada; ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.