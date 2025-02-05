Adana'da enerji üretim tesisinin kundaklanmasında 1 tutuklama

ADANA'nın Kozan ilçesinde geçen ay bir enerji üretim tesisini kundakladığı belirtilen 3 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.S. tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kozan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir enerji üretim tesisinde 12 Aralık 2024'te yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangını söndürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fabrikanın kundaklandığını belirledi. Çevredeki 98 güvenlik kamerasından elde edilen 130 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelilerin Y.S., A.A. ve B.Ş. olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede, şüphelilerin Adana'dan otomobille bölgeye gittiği, dikkat çekmemek için de gidiş ve dönüşlerde farklı araçlar kullandıkları ortaya çıktı. Şüpheliler, adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.S. tutuklandı, A.A. ile B.Ş. adli kontrolle serbest bırakıldı.