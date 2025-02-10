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        Adana'da iki otomobil çarpıştı; anne-baba ve oğul yaralandı

        ADANA'da iki otomobilin çarpıştığı kazada araçta sıkışan Aysel (48) ve Murat Yiğen çifti ile çocukları Muammer Efe Yiğen (17) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 23:49 Güncelleme: 10.02.2025 - 23:55
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        Adana'da iki otomobil çarpıştı; anne-baba ve oğul yaralandı
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        ADANA'da iki otomobilin çarpıştığı kazada araçta sıkışan Aysel (48) ve Murat Yiğen çifti ile çocukları Muammer Efe Yiğen (17) yaralandı.

        Kaza, saat 21.00 sıralarında Kozan- Adana karayolu Böğrüdelik mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 01 AZV 117 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Murat Yiğen (52) yönetimindeki 46 AAJ 946 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Murat Yiğen ile eşi Aysel ve oğulları Muammer Efe Yiğen, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı anne-baba ve oğul, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Murat Yiğen ve Muammer Efe Yiğen, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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