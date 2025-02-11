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        Otoparktaki cinayet kamerada

        ADANA'da geçen hafta Saltuk Buğra Keçebaş'ın (43) otomobiline binerken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 11:34 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:40
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        Otoparktaki cinayet kamerada
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        ADANA'da geçen hafta Saltuk Buğra Keçebaş'ın (43) otomobiline binerken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, 6 Şubat günü saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Saltuk Buğra Keçebaş, otoparktaki otomobiline bindiği sırada kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Keçebaş, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralandı. Şüpheli kaçarken, Keçebaş ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybeden Keçebaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Saltuk Buğra Keçebaş'ın cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verildi.

        Bu arada, saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobiline yaklaşan Keçebaş'ın sırt çantasıyla elindeki çantayı bagaja koyduktan sonra sürücü koltuğuna oturması, bu sırada koşarak gelen şüphelinin saldırısında yere yığılması ve saldırganın koşarak uzaklaşması yer aldı.

        Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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