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        Vali Köşger: Medikal firmasında 3 kişinin öldürülmesinin arkasında organize suç örgütü vesaire yok

        ADANAValisi Yavuz Selim Köşger, bir medikal firmasında 3 kişinin öldürülmesine ilişkin, "Dün münferit bir hadise yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 14:35 Güncelleme: 11.02.2025 - 14:40
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        Vali Köşger: Medikal firmasında 3 kişinin öldürülmesinin arkasında organize suç örgütü vesaire yok
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        ADANAValisi Yavuz Selim Köşger, bir medikal firmasında 3 kişinin öldürülmesine ilişkin, "Dün münferit bir hadise yaşandı. Bir medikal firmada öfke kontrolü zayıf olan bir genç, kendisinin kız arkadaşına yönelik bir hadiseden fevri bir hareketle bu cinayeti işledi. Onda da arkasında organize suç örgütü vesaire yok. Tamamen münferit bir adi vaka. Kız arkadaşına yönelik bir şeyden öfkelendiğini ve o öfkeyle gelip yaptığını söylüyor" dedi.

        Adana Valiliği'nde Asayiş Değerlendirmesi Toplantısı düzenlendi. Vali Yavuz Selim Köşger'in başkanlık ettiği toplantıda Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel de hazır bulundu. Toplantının ardından basın açıklaması yapan Vali Köşger, yaptıkları çalışmalar nedeniyle suç oranlarında azalmalar olduğunu söyledi. Kentte yaşanan bazı asayiş olaylarına da değinen Köşger, son günlerde yaşanan cinayetlerin organize suç örgütleri ile bağlantılı olmadığını anlattı.

        CİNAYET ŞÜPHELİSİ ŞOFÖRÜ ÇIKTI

        Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde öldürülen Saltuk Buğra Keçebaş'ın cinayet şüphelisinin İstanbul'da gözaltına alındığını belirten Vali Köşger, "Kendisinin 5 yıldır şoförlüğünü yapan, aralarında parasal alacak verecek hadisesi olan bir kişi. Zatın akrabalarının da bu şahıs tarafından dolandırıldığını iddia ettiği, parasal mevzularından kaynaklı bir münferit, adi cinayet. Bir organize suç hadisesi değil. Herhangi bir organize suç yaptığı gibi bir şey yok" dedi.

        'DÜN MÜNFERİT BİR HADİSE YAŞANDI'

        Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde Talat A.'nın (20), çift tabanca ile girdiği medikal ürünlerin satıldığı iş yerinde, Faut Kalaycık (64) ile damatları Özgür Ozan Ekinci (43) ve Oğuzhan Söylemezler'i (29) öldürdüğü olaya ilişkin Vali Köşger, "Dün münferit bir hadise yaşandı. Bir medikal firmada öfke kontrolü zayıf olan bir genç, kendisinin kız arkadaşına yönelik bir hadiseden fevri bir hareketle bu cinayeti işledi. Onda da arkasında organize suç örgütü vesaire yok. Tamamen münferit bir adi vaka. Her ikisinin faili de katilleri de elde, ifadeleri alınıyor. Adli tahkikat süreci devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Bizim yapmamız gereken hukuk çerçevesinde öncelikle suçların önlenmesi konusunda gereken gayreti göstermek. Her şehirde olabilen, münferit, bu tür öfke patlaması veya buna benzer herhangi bir saikle yapılan cinayetler konusunda arkadaşlarımızın gayret etmesi gerektiği anlaşılıyor. Kaçakçılık, organize suçlar ve diğerlerine konsantre olmuş arkadaşlarımızın bu tarafta da gayretimizi artırmamız gerektiğini bugünkü istişarede kararlaştırdık. Kız arkadaşına yönelik bir şeyden öfkelendiğini ve o öfkeyle gelip yaptığını söylüyor. 20 yaşında bir genç. Poliste herhangi bir kaydı olmayan bir vatandaşımız. 2 arkadaşıyla birlikte kavgaya gittiklerini söyleyerek onları yanına alıyor ve gidip sıkıyor silahla. Maalesef böyle bir elim hadise yaşandı, çok üzgünüz" diye konuştu.

        1 AYDA 2 BİN RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

        Ele geçirilen ruhsatsız silahla ilişkin de konuşan Vali Köşger, "Biliyorsunuz ruhsatsız silahlarla ilgili ciddi çalışmaları Türkiye’de ilk biz başlatmıştık. Bu gayretimizi hala devam ettiriyoruz. Son 1 ayda 2 bine yakın ruhsatsız silah ele geçirmiş durumdayız" dedi.

        GÖRÜNTÜLERİN YAYINLANMASINA TEPKİ

        Medikal firmasında 3 kişinin öldürülme anlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasını değerlendiren Köşger, "Biz de buna çok kızgınız. Bunun nereden sızdırıldığını arkadaşlarımız araştırıyor. Bunu sızdıran her kimse, hukuk içinde cezası neyse en ağır şekilde cezalandıracağız. Adana'nın imajına çok önem veriyoruz. Bunun da ötesinde, ailesi olan insanların, o acı anı görmesi gerekmeyen insanlar var. Tüm 85 milyona teşhir edilmesine ne gerek var? Bu tür hadiselerin teşhir edilmesi her türlü zararlı. Çünkü anormali normalleştiriyorsunuz. 3 kişinin öldürüldüğünü gören insanlar bunu normal bir şeymiş gibi algılıyor. Maalesef genç kuşaklar da bilgisayarda silahla oynanan oyunlardan kaynaklı bunun oyun olduğunu düşünmeye başladılar. Böyle bir suç işleme meyli arttı. Organizenin dışında kişilerde de bunu görüyoruz. Onu önlemek adına arkadaşlarımız faaliyetlerine devam edecekler" dedi.

        'CİNAYETTE İSTATİSTİKLERİ ŞİŞİREN DURUMLAR VAR'

        Bazı toplu cinayetler nedeniyle istatistiklerin şiştiğini kaydeden Köşger, "Adana'da huzur asayişi sağlamak için arkadaşlar ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Yıl başından bu yana meydana gelen cinayette istatistikleri şişiren durumlar var. Bir polis memuru Tarsus'ta başlayıp, hanımını sonra burada kayınpederini, kayınvalidesini öldürme gibi buna benzer, yine başka bir olayda psikolojik dengesi bozuk birinin ailesini katletmesi gibi bunlar istatistiğe giriyor. İnsan olarak hepimizi üzen vahim hadiseler. Birisi polis memuru zaten. Polisin cinayeti önlemesini bekliyorsunuz ama katliam yapıyor. Bunlar rakamları şişiren durumlar. Önlenmesi de zor hadiseler. Devlet beline silah vermiş arkadaş cinnet geçirip, böyle bir hadise yapıyor. Buna benzer hadiselerin çoğu bu anlamda önlenmesi güç hadiseler" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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