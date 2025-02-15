Aynı gece hem bakkal hem de kuyumcu dükkanından hırsızlık yaptılar

ADANA’da Yusuf Ç. (21) ve Yasin Ç. (20), aynı gece hem kuyumcu hem de bakkal dükkanından hırsızlık yaptı. Şüpheliler evlerinde yakalanırken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Yüreğir ilçesindeki Yeşilbağlar Mahallesi’nde 9 Şubat gecesi bir kuyumcu ile ve Seyhan ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bakkal dükkanından hırsızlık yapıldı. Kuyumcu dükkanından 6 imitasyon saat, bakkaldan ise 50 karton sigara çalındığı belirlendi. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı güvenlik kamerası incelemelerinde şüphelilerin Yusuf Ç. ve Yasin Ç. olduğunu tespit edildi. Şüphelilerin, kuyumcunun kepengini kaldırıp iş yerine girdikleri ve hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Evlerine düzenlenen operasyonla yakalanan Yusuf Ç. ve Yasin Ç’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.