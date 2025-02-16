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        Adana'da 1540 polisle huzur ve güven uygulaması; aranan 63 kişi yakalandı

        ADANA'da 1540 polisin katılımıyla gerçekleşen 'Adana Huzur ve Güven' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalanırken, 1 otomatik tabanca, 10 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 01:07 Güncelleme: 16.02.2025 - 01:10
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        Adana'da 1540 polisle huzur ve güven uygulaması; aranan 63 kişi yakalandı
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        ADANA’da 1540 polisin katılımıyla gerçekleşen 'Adana Huzur ve Güven' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalanırken, 1 otomatik tabanca, 10 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan’ın talimatıyla, Yüreğir ilçesindeki Süleyman Vahit Caddesi’nde ‘Adana Huzur ve Güven’ uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama noktasını ziyaret eden Arıkan, "Bütün uygulamalar vatandaşlarımız için. Adana’da bütün kurumlar el ele verdik ve asayiş olaylarını bitirmek için çalışıyoruz. Adli mekanizma çok destek oluyor. Rutin uygulamalarımız zaten devam ediyor. Bundan sonra da uygulamalarımız devam edecek. Devlet her zaman 18 yaşındadır" dedi.

        Öte yandan ekipler uygulamada, 12 bin 663 kişiye GBT sorgulaması yaparak çeşitli suçlardan aranan 63 kişiyi yakaladı. Ayrıca 4 bin 736 aracı kontrol eden ekipler tarafından 2 araç trafikten men edilirken, 3 çalıntı motosiklet ile 1 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi. 26 araç sürücüsüne 150 bin 22 TL para cezası uygulandı. 157 umuma açık iş yerini denetleyen ekipler, usulsüzlük yaptığı tespit edilen 16 işletmeye işlem yapıp, 1 kişiye de 1406 TL idari para cezası uyguladı. Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptığı belirlenen 10 kişiye ise 14 bin 60 TL idari para cezası kesildi. Gece yarısına kadar devam eden uygulama genelinde 1 otomatik tabanca, 10 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve delici alet ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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