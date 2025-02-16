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        Endoskopi işlemi sırasında bağırsağı delinen rektörlük özel kalem müdürü hayatını kaybetti (2)

        TOPRAĞAVERİLDİAdana'da endoskopi işlemi sırasında bağırsağının delinmesi sonucu tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen'in (46) cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 15:00 Güncelleme: 16.02.2025 - 15:05
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        Endoskopi işlemi sırasında bağırsağı delinen rektörlük özel kalem müdürü hayatını kaybetti (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Adana'da endoskopi işlemi sırasında bağırsağının delinmesi sonucu tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen'in (46) cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı, milletvekilleri, Delen'in ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. Delen'in cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        'HER TÜRLÜ MÜDAHALEDE BULUNULDU'

        Meral Kara Delen'in ölümüyle ilgili süreci anlatan ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, "Meral Hanım, basit bir operasyon için hastanemize gidiyor. Operasyon sonucunda birtakım komplikasyonlar gelişiyor. Ertesi gün hastaneye yeniden başvurduğunda bu komplikasyonlar nedeniyle birtakım tıbbi sorunlar açığa çıkıyor. Gerekli müdahaleler yapılıyor ancak bu süreç çok hızlı gerçekleşiyor. Yoğun bakımda geri döndürmek için her türlü müdahalede bulunuldu ancak maalesef sabaha karşı kendisini kaybettik" dedi.

        'GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK'

        Konuyla ilgili incelemenin başlatılacağını kaydeden Prof. Dr. Beriş, şunları söyledi:

        "Meral Hanım, çok iyi bir anne, çok iyi bir eş, bizim çalışma arkadaşımızdı. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Gerek savcılık gerek İl Sağlık Müdürlüğü'ne gerekli bildirimler yapıldı. Üniversitemiz çerçevesinde de kanunun bize verdiği yetki dahilinde yarından itibaren soruşturmaya başlayacağız. Hastaneye ikinci başvurusunda her türlü müdahalenin yapıldığını biliyoruz. Bir kusur, eksiklik varsa her türlü tedbir alınacak. Meral Hanım, bizim çalışma arkadaşımız ancak başka biri de olsaydı aynı işlemler yapılacaktı."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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