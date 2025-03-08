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        Adana'da otomobil takla attı; 6 yaralı

        ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde otomobilin takla atıp, ters döndüğü kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 17:50 Güncelleme: 08.03.2025 - 17:55
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        Adana'da otomobil takla attı; 6 yaralı
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        ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde otomobilin takla atıp, ters döndüğü kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Saimbeyli ilçesi Gürleşen Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 BAV 711 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Araçtaki İbrahim Ağzıdeli (19), Buket Ağzıdeli (39), Hacer Küçükbenli (39), Kardelen Vural (6), Sıddık Ülkü (32) ve Cemre Karaağaç (34) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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