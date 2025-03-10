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        Arıza yapan cip akaryakıt istasyonunda alev aldı; o anlar kamerada

        ADANA'nın Kozan ilçesinde arızalanan cip, girdiği akaryakıt istasyonunda alev aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 21:45 Güncelleme: 10.03.2025 - 21:50
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        Arıza yapan cip akaryakıt istasyonunda alev aldı; o anlar kamerada
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde arızalanan cip, girdiği akaryakıt istasyonunda alev aldı. İstasyondaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motor kısmından yanan araca çalışanların yangın tüpüyle müdahalesi yer aldı.

        Olay, saat 17.30 sıralarında Varsaklar Mahallesi Kozan-Adana kara yolunda meydana geldi. Metehan Parlakbudak, cipiyle seyir halindeyken aracının arızalandığını fark etti. Parlakbudak, cipini kontrol etmek için yol üzerindeki akaryakıt istasyonuna girdiği sırada aracın motor kısmı alev aldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Aracın alev aldığını fark eden akaryakıt istasyonu çalışanları, yangın tüpüyle müdahale etti. Çalışanların müdahalesi ile cipteki yangın söndürülürken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi de araçta soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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