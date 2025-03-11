15 milyon haraç kesilen iş insanını tabancayla vuran şüpheli ile ağabeyi yakalandı

ADANA’da telefonla istenen 15 milyon haracı ödemediği için iş yerleri 13 kez kurşunlanan Mahmut Tarhan’ı (35), bacağından tabancayla yaralayan Şehmuz A. (23) polise teslim oldu, ağabeyi Mevlan A. (27) ise yakalandı. Tarhan’ın kardeşine devrettiği otomobilin parasını alamadığı gerekçesiyle husumetli olduklarını öne süren Mevlan A. ile Şehmuz A., adliyeye sevk edildi.

Kentte mobilya ve inşaat sektöründe 2 fabrikası bulunan iş insanı Mahmut Tarhan’ı ekim ayında cep telefonuyla arayan bir kişi iddiaya göre “Sana ceza kestik. Bize 5 milyon lira vereceksin. Yoksa sonun kötü olur” diyerek haraç istedi. Parayı vermeyince tehdit telefonları almaya devam eden Tarhan’ın, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’ndeki iş yeri ve araçları 5 aylık süreçte 13 kez kurşunlandı. Tarhan, şikayetçi olsa da sonuç alamadı. Şüpheliler, bu süreçte istenen haracı 15 milyon liraya çıkardı. Silahlı saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

BACAĞINDAN VURULDU

3 Mart’ta motosikletle Tarhan’ın iş yerine gelen kasklı kişi, koltukta oturan ağabeyi Mehmet Emin Tarhan’ın göğsüne tabanca dayayıp, tetiğe bastı. Silah tutukluk yapınca ayağa kalkan Tarhan, şüpheliyi iterek dükkanın dışına çıkardı. Sesi duyup, sokağa çıkan Mahmut Tarhan ise çıkan arbedenin ardından kaçan şüphelinin peşinden koştu. Bu sırada dengesini kaybedip, yere düşen şüpheli, Mahmut Tarhan’ı bacağından vurup, kaçtı.

‘CAN GÜVENLİĞİM YOK’

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, Mahmut Tarhan’ı ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürdü. Tarhan’ın geçirdiği ameliyatta kemiğe isabet ettiği belirlenen kurşun, çıkarılamadı.

Taburcu edilen ve evde tedavisi süren Tarhan, aldığı tehditlerden sonra iş yapamadığını belirterek, “Şehri terk etmeyi düşünüyorum. Fabrikalarım durdu, çalışanlarımın can güvenliği yok. İş yerlerimi kiraya verip, çıkmayı düşündüm. Bunun üzerine kiracıları da rahatsız edeceklerini duydum. 3-5 kişiye boyun büktük” dedi.

ŞÜPHELİ, POLİSE TESLİM OLDU

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıyı düzenleyen şüphelinin Şehmuz A. olduğunu tespit etti. Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda ağabeyi Mevlan A. gözaltına alındı. Adreste bulunmayan Şehmuz A. ise emniyete giderek, teslim oldu. Mevlan A., emniyetteki sorgusunda, konunun alacak nedeniyle yaşandığını öne sürerek, “Mahmut’un kardeşi Ali İhsan’a 5 ay önce otomobilimi 550 bin liraya devrettim. Karşılığında da Mahmut’un kefil olduğu senet aldım. Ali İhsan’a ulaşamayınca Mahmut’tan paramı istedim. Paramı ödemediler” dedi.