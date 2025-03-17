Polis merkezine silahlı saldırıdan önce cezaevindeki DEAŞ'lı ile fotoğraf çektirmiş

ADANA’da polis merkezine pompalı tüfekle saldırı girişiminde bulunduktan sonra tabancayla omzundan vurularak yakalanan Ramazan Dursun (21) hakkında ‘Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak’ suçundan müebbet, ‘Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan da 21 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Dursun’un, saldırıdan bir ay önce cezaevindeki silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi Yusuf T.’yi ziyareti sırasında çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.

Yüreğir ilçesindeki Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği bahçesine 23 Şubat 2024 gecesi otopark kapısından giren Ramazan Dursun, pompalı tüfekle binaya ateş etti. Dursun, daha sonra tüfeğini polis memurları H.G. ve A.B.’ye doğrultup, tetiği çekti. Silahın tutukluk yaptığını anlayan polisler, Dursun’u tabancayla omzundan vurdu. Yaralı olarak kaçan Dursun, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yakındaki bir evin odunluğunda olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalandı. Evinde yapılan aramada ‘toplatma kararı’ bulunan kitaplar ele geçirilirken, dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Dursun, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

DEAŞ’LILARI CEZAEVİNDE ZİYARET ETMİŞ

Polisin yaptığı çalışmada Ramazan Dursun’un, Adana’da DEAŞ adına faaliyet gösteren bir derginin temsilciliğine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Yusuf T.’yi, saldırıyı gerçekleştirdiği tarihte ve öncesinde cezaevinde ziyaret ettiği tespit edildi. Evinde ele geçirilen dijital materyallerde yapılan incelemede ise Dursun’un, Yusuf T. ile ziyaret sırasında çektirdiği fotoğraf ve DEAŞ propagandası içeren görüntüler bulundu. Ayrıca Dursun’un, polis merkezine saldırı girişiminden bir gün önce de haklarında ‘DEAŞ’ üyeliğinden adli işlem yapılan Ö.T., E.T., R.Y. ve M.C. ile görüştüğü belirlendi.

GÖRÜNTÜ VE SOHBETLERİN ETKİSİNDE KALMIŞ

Sanık Ramazan Dursun hakkında Adana 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak’, ‘Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından dava açıldı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 26 yıldan 40 yıla kadar hapis istenen Dursun, iddianamede yer alan ifadesinde, “Polis merkezine silahlı saldırı yapmayı planladım. İzlemiş olduğum görüntü ve sohbetlerin etkisinde kalarak bu eylemi gerçekleştirdim” dedi.