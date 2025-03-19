Adana'da sağanak hazırlıksız yakaladı; serviste mahsur kalan öğrencileri itfaiye kurtardı (2)

'BİRANDA YOL GÖLE DÖNDÜ'

Adana'da etkili olan sağanak sırasında su dolan yolda kalan öğrenci servisinin şoförü Ramazan Doğan, aracıyla girdiği sokağın 2 dakikada sular altında kaldığını söyledi. Doğan, "Geçtiğimiz sokak eksiden dereymiş. Şelale gibi aktı, bir anda yol göle döndü. Suda mahsur kaldık. İtfaiye sağ olsun bizi kurtardı. Aracım kullanılamaz hale geldi. Öğrencileri yeni toplamaya başlamıştım. 3 öğrencim vardı. İyi ki çok kişi yoktu, büyük panik yaşarlardı" diye konuştu.