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        Uzmanından tok tutan ramazan pidesi önerisi: Ekşi mayalı tüketin

        ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi'nden Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 10:28 Güncelleme: 25.03.2025 - 10:30
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        Uzmanından tok tutan ramazan pidesi önerisi: Ekşi mayalı tüketin
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        ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Sertaç Özer, ramazan pidelerini uzun süre tok tutan, daha kolay sindirilebilir ve daha sağlıklı forma dönüştürmenin mümkün olduğunu belirterek, "Ekşi mayalı pideyi tercih edin" dedi.

        Ramazan pidesi, her yıl iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi oluyor. Hemen her sofrada yerini alan ramazan pidesinin besin değeri açısından daha zengin ve sindirimi kolay bir forma dönüşebileceğini belirten ÇÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sertaç Özer, ekşi mayalı pideyi önerdi. Pidenin, Osmanlı Dönemi'nden gelen kültüre sahip geleneksel bir lezzet olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özer, ramazan ayında tam tahıllı unlarla üretilen ekşi mayalı pide tüketiminin uzun süreli tokluk sağladığını vurguladı.

        'KAN ŞEKERİ DENGESİ AÇISINDAN DA ÖNEMLİ'

        Ramazan ayında değişen beslenme düzeninin sindirim sorunlarına neden olabildiğini belirten Prof. Dr. Özer, Anadolu'nun yerel tohumlarıyla hazırlanan pideleri, modern beslenme anlayışıyla birleştirip sağlıklı alternatif oluşturulduğunda, sağlayacağı faydaları ise şöyle anlattı:

        "Ekşi mayalı pideler, ticari mayalarla üretilmiş ekmeklere kıyasla daha kolay sindirilirken, probiyotik özellikleri sayesinde bağırsak sağlığını destekliyor. Kan şekeri dengesi açısından da önemli bir rol oynayan ekşi mayalı pideler, karbonhidrat yapısını değiştirerek glisemik indeksi düşürüyor. Bu da kan şekerinin dengede tutulmasına katkı sağlıyor ve uzun süre tok kalmayı sağlıyor. Aynı zamanda doğal muhafaza özellikleriyle uzun süre tazeliğini koruyor."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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