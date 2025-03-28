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        İşitme engelli Kübra'ya bayram hediyesi; biyonik kulağına kavuştu

        ADANA'da ailesiyle gittiği semt pazarına alışveriş sırasında biyonik kulaklarından biri çalınan bu nedenle 9 aydır konuşma, dengede durma, yürümede sorunlar yaşadığı için sürekli ağlayan işitme engelli Kübra Naz Sağın'a (3), yardım eli uzandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 14:37 Güncelleme: 28.03.2025 - 14:40
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        İşitme engelli Kübra'ya bayram hediyesi; biyonik kulağına kavuştu
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        ADANA’da ailesiyle gittiği semt pazarına alışveriş sırasında biyonik kulaklarından biri çalınan bu nedenle 9 aydır konuşma, dengede durma, yürümede sorunlar yaşadığı için sürekli ağlayan işitme engelli Kübra Naz Sağın'a (3), yardım eli uzandı. Minik Kübra, Adanalı bir iş insanının aldığı biyonik kulağına bayram sonrası kavuşacak.

        Sarıçam ilçesi Yarımca Mahallesi’nde yaşayan fabrika işçisi Mustafa (35) ile Mine Sağın çiftinin 3’üncü çocukları Kübra Naz Sağın, işitme engelli olarak dünyaya geldi. Ailesinin tedavi için başvurduğu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 2 yıl önce Kübra Naz’a biyonik kulak takıldı. Kontrollerde seslere tepki vermeye başlayan Kübra Naz’ın, hayatı normale döndü. Sağın ailesi, 30 Haziran 2024’te Şahintepe Mahallesi’nde kurulan semt pazarına gitti. Alışveriş sırasında Sağın ailesi, Kübra Naz’ın başındaki biyonik kulaklardan birinin yerinde olmadığını fark etti. Aile, bebek arabasındaki içinde kredi ve yardım kartları ile 300 liranın bulunduğu cüzdanlarını da bulamadı.

        ŞÜPHELİLER YAKALANAMADI

        Hırsızlığı fark eden Sağın ailesi, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için yürüttüğü çalışmalardan sonuç alamadı. Kaymakamlık ve valiliğe başvuran Sağın ailesi, Kübra Naz’ın biyonik kulak ücretinin devlet tarafından karşılanamayacağını, yaklaşık 150 bin lirayı ödemesi gerektiğini öğrendi. Geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirten Sağın ailesi, Kübra Naz’ın biyonik kulağı için yardım beklediklerini belirtti.

        BİYONİK KULAK BAYRAM SONRASI TAKILACAK

        İşitme sorunu yaşadığı için 9 aydır konuşmada, yürümede, dengede durmakta zorlanan ve sürekli ağlayan minik Kübra'nın sesi, Demirören Haber Ajansı'nın haberi üzerine duyuldu. Adanalı bir iş insanının, kızı Kübra Naz'a gerekli olan biyonik kulağı aldığını söyleyen Mine Sağın, "Çocuğumuz doğuştan işitme engelli. O yüzden devlet tarafından 2 kulağına da cihaz takıldı. Ancak pazar alışverişinde biyonik kulağından biri çalındı. Maddi durumumuz olmadığından alamadık. Çocuk duymayınca da dengede durmada problem yaşadı, düşüp kafasını vurdu. Konuşmayı da bıraktı. İçine kapanmıştı, sürekli ağlıyordu. Çıkan haberlerden sonra Adanalı bir iş insanından bize yardım geldi. Maddi manevi bizden yardımlarını esirgemedi. Cihazımız alındı. Bayram sonrası takılacak" dedi.

        'DÜNDEN BERİ TELEFONLARIMIZ DURMADI'

        Kızının eski yaşantısına devam edebileceği için çok mutlu olduğunu belirten anne Sağın, şöyle konuştu:

        "Devletimizden, duyarlı milletimizden, yardım eden herkesten Allah razı olsun. Dünden beri telefonlarımız durmadı. Biz cihazımızı aldığımızı bildirdiğimiz halde bayram harçlığı verenler, elbise, oyuncak alıp gönderenler oldu. Kızımın özel eğitime gitmesi için destek olmak isteyenler var. Yardım etmek isteyen çok insan oldu. Bu duyarlılığı görünce çok mutlu olduk. Böyle iyi insanların olduğunu görmek ne güzel"

        Baba Mustafa Sağın ise "Allah o iş insanından razı olsun. Bundan daha güzel bir haber olamaz. Çok mutluyuz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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