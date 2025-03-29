Adana'da pos tefeciliği operasyonu: 12 gözaltı

ADANA’da pos cihazları üzerinden tefecilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, 16 milyon 675 bin 700 TL değerinde 221 senet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli mesleklerde iş yeri kurarak pos cihazları üzerinden tefecilik yapanlarla ilgili çalışma başlattı. Bazı kişilerin tekel bayi, oto yedek parçacı ve nakliyat firması gibi şirketler kurup, iş yeri adına aldıkları pos cihazlarıyla tefecilik yapıldığı tespit edildi. Yapılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, adreslerdeki aramada 26 pos cihazı, 205 slip, 129 kredi kartı, 16 milyon 676 bin 700 TL değerinde 221 senet, 28 çek, 3 tapu senedi, 45 bin TL para, 15 ajanda, ruhsatsız tabanca, 243 uyuşturucu hap, bin gümrük kaçağı puro ve 205 elektronik sigara kiti ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor.