Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da pos tefeciliği operasyonu: 12 gözaltı

        ADANA'da pos cihazları üzerinden tefecilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, 16 milyon 675 bin 700 TL değerinde 221 senet ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 10:37 Güncelleme: 29.03.2025 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da pos tefeciliği operasyonu: 12 gözaltı
        ABONE OL

        ADANA’da pos cihazları üzerinden tefecilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, 16 milyon 675 bin 700 TL değerinde 221 senet ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli mesleklerde iş yeri kurarak pos cihazları üzerinden tefecilik yapanlarla ilgili çalışma başlattı. Bazı kişilerin tekel bayi, oto yedek parçacı ve nakliyat firması gibi şirketler kurup, iş yeri adına aldıkları pos cihazlarıyla tefecilik yapıldığı tespit edildi. Yapılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, adreslerdeki aramada 26 pos cihazı, 205 slip, 129 kredi kartı, 16 milyon 676 bin 700 TL değerinde 221 senet, 28 çek, 3 tapu senedi, 45 bin TL para, 15 ajanda, ruhsatsız tabanca, 243 uyuşturucu hap, bin gümrük kaçağı puro ve 205 elektronik sigara kiti ele geçirildi.

        Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayram göçünde sürücülere Bolu uyarısı!
        Bayram göçünde sürücülere Bolu uyarısı!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        Şener Şen'e ödül
        Şener Şen'e ödül
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        USAID'in görevleri bakanlığa devredilecek
        USAID'in görevleri bakanlığa devredilecek
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 7 bölgede sağanak!
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 7 bölgede sağanak!
        ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı
        ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        En iyi 5 vampir filmi
        En iyi 5 vampir filmi
        Şefler acı baharatları menülerinden neden kaldırıyor?
        Şefler acı baharatları menülerinden neden kaldırıyor?

        Benzer Haberler

        Kozan'da iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        Kozan'da iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        Adana'da tartıştıkları kişiyi darbeden 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
        Adana'da tartıştıkları kişiyi darbeden 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
        Adana'da tefecilik operasyonunda 12 zanlı yakalandı
        Adana'da tefecilik operasyonunda 12 zanlı yakalandı
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 8 yıl 6 ay hapis cezas...
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 8 yıl 6 ay hapis cezas...
        Adana Demirspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Adana Demirspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        İşitme engelli Kübra'ya bayram hediyesi; biyonik kulağına kavuştu
        İşitme engelli Kübra'ya bayram hediyesi; biyonik kulağına kavuştu