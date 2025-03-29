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        15 bin liralık borcu nedeniyle motosikletliyi darbeden 2 kişi tutuklandı

        ADANA'da 15 bin TL borcu olduğu iddiasıyla sokak ortasında motosiklet sürücüsü C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 15:20 Güncelleme: 29.03.2025 - 15:20
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        15 bin liralık borcu nedeniyle motosikletliyi darbeden 2 kişi tutuklandı
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        ADANA’da 15 bin TL borcu olduğu iddiasıyla sokak ortasında motosiklet sürücüsü C.A.'yı darbeden 2 kişi tutuklandı.

        Olay, 27 Mart’ta Yüreğir ilçesindeki Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. M.K ve İ.G. kendilerine 15 bin TL borcu olduğunu iddia ettikleri C.A.'yı sokakta motosikletiyle geçerken görüp tartışmaya başladı. M.K., İ.G. ve yanındaki İ.H. ile ismi öğrenilemeyen kişinin de dahil olduğu tartışma bir anda kavgaya döndü. Kavga sırasında 4 kişi C.A.’yı feci şekilde darbetti. Olayı gören çevredekiler polis ve sağlık ekibine haber verdi. Yaralanan C.A. sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da anbean yansıya darp olayıyla ilgili polis çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, M.K., İ.G. ve İ.H.’yi evlerine yapılan operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K ve İ.G. tutuklanırken, İ.H. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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