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        İsrail'i protesto için ABD konsolosluğu önünde kendisini yakmaya çalıştı

        ADANA'da Mustafa O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 20:33 Güncelleme: 31.03.2025 - 20:35
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        İsrail'i protesto için ABD konsolosluğu önünde kendisini yakmaya çalıştı
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        ADANA’da Mustafa O., İsrail’in Gazze’deki saldırılarını protesto etmek amacıyla ABD Konsolosluğu önünde üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı. Mustafa O., polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

        Olay, akşam saatlerinde ABD'nin Yüreğir ilçesindeki Adana Konsolosluğu önünde meydana geldi. Psikolojik sorunların olduğu öne sürülen Mustafa O., İsrail’in Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla üzerine benzin döküp, kendini yakma girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin anons etmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Mustafa O., polis ekibi tarafından elindeki çakmak alınarak, etkisiz hale getirildi. Mustafa O., elindeki çakmağı ateşleyeceği sırada polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Mustafa O., Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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