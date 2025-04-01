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        Balyozla duvarı kırıp, iş yerine girdi; 650 bin lira değerinde eşya çalıp kaçtı

        ADANA'da yüzünü kapüşon ve atkıyla gizleyen Ahmet Ü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 10:13 Güncelleme: 01.04.2025 - 10:13
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        Balyozla duvarı kırıp, iş yerine girdi; 650 bin lira değerinde eşya çalıp kaçtı
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        ADANA'da yüzünü kapüşon ve atkıyla gizleyen Ahmet Ü. (37), duvarını balyozla kırıp, açtığı delikten enstrüman dükkanına girerek, 650 bin lira değerindeki 82 ses ve görüntü sistemi cihazı ile dizüstü bilgisayarı çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Olay, 3 Mart'ta saat 05.00 sıralarında Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki Ömer D.'nin müzik enstrümanı satışı yapılan dükkanında meydana geldi. Yüzünü kapüşon ve atkıyla gizleyen Ahmet Ü., duvarını balyozla kırdığı iş yerine girdi. Bir süre içeride keşif yapan şüpheli, piyasa değeri 650 bin lira olan dizüstü bilgisayar, 82 ses ve görüntü sistemi cihazını çalıp, çuvala doldurdu. Duvarda açtığı delikten geçen Ahmet Ü., sokakta kendisini bekleyen suç ortağının motosikletine binip, olay yerinden ayrıldı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

        DAHA ÖNCE DE HİNT HOROZU ÇALMIŞ

        İş yerini açmak için geldiğinde hırsızlığı fark eden Ömer D.'nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Şüphelinin 7 Şubat'ta da Havutlu Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 5 Hint horozu çaldığı belirlendi. Ekipler, Ahmet Ü.'yü evine yapılan baskında yakaladı. Aramada Ahmet Ü.'nün çaldığı malzemelerin bir kısmı ele geçirildi. Ayrıca Ahmet Ü.'nün 5 ayrı 'Hırsızlık' suçundan arandığı belirtildi.

        TUTUKLANDI, SUÇ ORTAĞI ARANIYOR

        Emniyete götürülen Ahmet Ü., sorgusunda, "O sokaktan hiç geçmedim. Hırsızlığı kim yaptı, bilmiyorum. Evdeki malzemeleri bir arkadaşım, emaneten bıraktı" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Ü., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheli polis ekipleri tarafından aranıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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