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        Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı; aynı aileden 5 kişi öldü, 8 yaralı

        ADANA'nınKozan ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 15:20 Güncelleme: 02.04.2025 - 15:25
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        Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı; aynı aileden 5 kişi öldü, 8 yaralı
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        ADANA'nınKozan ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Kozan-Feke kara yolu Kozan Barajı mevkisinde geldi. Zeynel Güleç yönetimindeki 01 RJ 402 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen V.B. yönetimindeki 01 U 0360 plakalı minibüs çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Zeynel, eşi Ülkü ile çocukları Bedirhan, Emirhan ve Dilek Güleç'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Aile üyelerinin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Minibüs şoförü ifadesi için jandarma komutanlığına götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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