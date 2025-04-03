Kazada ölen anne, baba ve 3 çocuğu toprağa verildi (2)

Adana'nın Kozan ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden baba Zeynel Güleç'in (45) otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınları tarafından teslim alınan Güleç'in cenazesi, eşi ve 3 çocuğunun da defnedildiği Feke Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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