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        Kazada ölen anne, baba ve 3 çocuğu toprağa verildi (2)

        KAZADAÖLEN BABA DEFNEDİLDİAdana'nın Kozan ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden baba Zeynel Güleç'in (45) otopsi işlemleri tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 14:39 Güncelleme: 03.04.2025 - 14:39
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        Kazada ölen anne, baba ve 3 çocuğu toprağa verildi (2)
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        KAZADAÖLEN BABA DEFNEDİLDİ

        Adana'nın Kozan ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden baba Zeynel Güleç'in (45) otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınları tarafından teslim alınan Güleç'in cenazesi, eşi ve 3 çocuğunun da defnedildiği Feke Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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