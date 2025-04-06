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        Portakal Çiçeği Karnavalı'nın su kortejinde sürpriz evlilik teklifi

        ADANA'da 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Seyhan Nehri'nde düzenlenen 'su korteji' renkli görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 15:25 Güncelleme: 06.04.2025 - 15:30
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        Portakal Çiçeği Karnavalı'nın su kortejinde sürpriz evlilik teklifi
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        ADANA’da 13’üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Seyhan Nehri’nde düzenlenen ‘su korteji’ renkli görüntüler oluşturdu. Korteje kanoyla katılan Bünyamin Türk, sevgilisi Betül Sakınan'a evlilik teklifi etti.

        Binlerce insanın sokaklarda kutladığı Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı, üçüncü gününde de çeşitli etkinliklerle sürdü. Turuncu ve yeşil renklerdeki kurdeleler ile çiçeklerle süslenen onlarca kano, gondol ve tekne Seyhan Nehri’ne indirildi. Karnavalın buluşma noktası olan Merkez Park’ta eğlenen katılımcılar, kortejin başlamasıyla birlikte nehir kıyısında yoğunluk oluşturdu. Su kortejinde, süslenmiş tekneler ve kanolar nehirde süzülerek ziyaretçileri selamladı. Bazı kanocular da akrobatik hareketleriyle ilgi odağı oldu. Ziyaretçiler, cep telefonlarının kameralarıyla bu renkli ve coşkulu anları ölümsüzleştirdi.

        Korteji izlemeye katılanlardan Nimet Türker Yücekaya, “Adana zaten çok renkli bir şehir, Portakal Çiçeği Karnavalı ile daha da renklendi. Adana insanı zaten çok sıcakkanlıdır, dışarıdan gelen misafirlere de şu an o sıcakkanlılığını hissettiriyor. Su korteji her yıl düzenleniyor, her sene daha renkli görüntüler sergiliyor” dedi.

        Karnavalda, kanoyla korteje katılan sporculardan Bünyamin Türk, 7 aylık sevgilisi Betül Sakınan’a evlenme teklifi etti. Sevgilisinden ‘Evet’ cevabı alan Türk, “Sürpriz bir evlilik teklifi yapmak istiyordum, bu kortejde görevli olan herkes benim arkadaşım olduğu için hep birlikte gizli bir şekilde organize ettik, sürprizimi yaptık evet cevabımızı kaptık" diye konuştu.

        Evlilik teklifi alacağını hiç beklemediğini söyleyen Sakınan ise gelen teklif karşısında çok duygulandığını ve bunun asla unutamayacağı bir an olduğunu belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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