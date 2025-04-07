Kılıftaki 200 doları çalıp, cep telefonu teslim etti; sahibi sarılıp teşekkür etti

ADANA’da Emine C. (42) ile Meryem A. (34), semt pazarında alışveriş yapan Esra K. ile İlknur E.’nin cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çaldı. İlknur E., bir iş yerine gidip polise haber verilmesi için yardım istedi. Durumu fark eden Emine C., kılıfındaki 200 doları alıp, cep telefonunu teslim etti. İlknur E.’nin, şüpheliye sarılıp teşekkür ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

Olay, 19 Şubat'ta saat 17.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’ndeki semt pazarında meydana geldi. Müşteri gibi pazarda dolaşan Emine C. ve Meryem A., tezgahta alışveriş yapan Esra K.’nin fermuarı açık olan çantasındaki cep telefonunu fark etti. Şüphelilerden Emine C. gözcülük yaparken, Meryem A. ise cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldı. Bir süre sonra şüpheliler, aynı pazardaki İlknur E.’nin ceketinin cebindeki cep telefonunu da çalıp, uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Telefonunun çalındığını fark eden İlknur E., bir iş yerine gidip polise haber verilmesi için yardım istedi. Bu sırada cep telefonunun kılıfındaki 200 doları alan şüphelilerden Emine C., İlknur E.'nin hırsızlığı fark ettiğini anladı. İş yerine giden Emine C., çaldıkları cep telefonunu sahibine teslim etti. İlknur E. ise şüpheli Emine C.'ye sarılıp teşekkür etti. O anlar da iş yerinin kamerasına yansıdı. Telefon kılıfındaki parasının olmadığını gören İlknur E. ile cep telefonunun çalındığını fark eden Esra K., durumu polise bildirdi.