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        Kayıp Cumali'yi arama çalışmaları 6'ncı gününde

        ADANA'nın Karataş ilçesinde oyun oynarken kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'yi arama çalışmaları 6'ncı gününde sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 11:03 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:03
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        Kayıp Cumali'yi arama çalışmaları 6'ncı gününde
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        ADANA'nın Karataş ilçesinde oyun oynarken kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'yi arama çalışmaları 6'ncı gününde sürüyor.

        İlçeye bağlı Bahçe Mahallesi'nde tarım işçiliği yapan Karanfil (27) ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali Timi, arkadaşları ile oyun oynamak için 12 Nisan sabahı çadırdan çıktı. Cumali Timi'den bir daha haber alınamadı. İşçiler, Timi’yi bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Timi'nin terlikleri sulama kanalı kenarında bulunurken, iz arama köpeği de su kenarına tepki verdi. Kanal ve çevresinde 162 personel ve 37 kara aracı arama çalışması yaptı. Polis, jandarma ve AFAD'a bağlı sualtı arama kurtarma ekipleri de botlarla kanal içerisinde Cumali'yi aradı. Havadan cayrokopter ve 2 dron da çalışmalara destek verdi. Ekiplerin, 6'ncı günde arama çalışmaları sürerken, yakınları Cumali Timi'nin bir an önce bulunmasını istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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