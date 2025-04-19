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        Adana'da refüjü aşıp karşı yöne geçen otomobil, kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        ADANA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje aşıp karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 04:09 Güncelleme: 19.04.2025 - 04:15
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        Adana'da refüjü aşıp karşı yöne geçen otomobil, kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        ADANA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje aşıp karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 22.15 sıralarında Ceyhan-Adana D-400 Karayolu üzerindeki Misis Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Adana istikametine seyir halinde olan Mahmut Ertan yönetimindeki 01 UC 898 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil refüjü aşıp karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen kamyonla çarpıştı.

        Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan Mahmut Ertan ve Ünal Öztorun ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Öztorun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü Mahmut Ertan’ın ise tedavisi devam ediyor.

        Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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