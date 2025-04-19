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        Adana Demirspor - Trabzonspor: 0-1

        STAT:Yeni AdanaHAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Anıl Usta, Emrah ÜnalADANA DEMİRSPOR: Murat Uğur Eser, Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 18:10 Güncelleme: 19.04.2025 - 18:15
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        Adana Demirspor - Trabzonspor: 0-1
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        STAT:Yeni Adana

        HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Anıl Usta, Emrah Ünal

        ADANA DEMİRSPOR: Murat Uğur Eser, Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak (Dk. 62 Maestro), İzzet Çelik, Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balat, Aimbetov (Dk. 62 Barasi), Ozan Demirdağ (Dk. 62 Salih Kavrazlı)

        TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli (Dk.34 Ozan Tufan), Mendy, Visca (Dk. 84 Okay Yokuşlu), Cham (Dk. 58 Arif Boşluk), Cihan Çanak (Dk.58 Zubkov) , Banza

        GOL: Dk. 45 Banza (Trabzonspor)

        SARI KART: Dk. 45+1 Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor)

        Süper Lig'in 32'nci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu.

        7'nci dakikada, Visca’nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Cham’ın şutu savunmada kaldı.

        24’üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mustafa Eskihellaç’ın uzak mesafeden çektiği şutu, kaleci Murat Uğur Eser kurtardı.

        45’inci dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan Cham'ın kullandığı kornerde, rakip savunmanın arasından yükselen Banza'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Tarabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

        54’üncü dakikada sol kanattan bindiren Cihan Çanak’ın ceza sahasına gönderdiği topa Ozan Tufan gelişine vurdu ancak şutu üstten auta çıktı.

        59’uncu dakikada Zubkov’un sol kanattan kullandığı kornerde, Batagov topa gelişine sert vurdu ancak şutu direkten döndü.

        68'inci dakikada sol çaprazda topla buluşan Edin Visca'nın yerden plase vuruşunu kaleci Murat Uğur Eser çıkardı.

        88’inci dakikada sağ kanattan İzzet Çelik’in kullandığı korner vuruşunda, arka direkte pozisyon alan Tolga Kalender’in kafa vuruşu yan ağlarda kaldı.

        Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı, Trabzonspor 1-0 galip geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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