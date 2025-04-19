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        Adana'da Polonyalıların sokak tiyatrosu ilgi çekti

        ADANA Uluslararası Devlet Tiyatroları Festivali'ne katılan Polonya KTO Tiyatrosu oyuncularının kentin merkezi noktalarında gerçekleştirdiği diyalogsuz canlı performansları beğenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 18:10 Güncelleme: 19.04.2025 - 18:15
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        Adana'da Polonyalıların sokak tiyatrosu ilgi çekti
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        ADANA Uluslararası Devlet Tiyatroları Festivali'ne katılan Polonya KTO Tiyatrosu oyuncularının kentin merkezi noktalarında gerçekleştirdiği diyalogsuz canlı performansları beğenildi.

        Kentin en işlek noktalarından Atatürk Caddesi’nde halkla buluşan Polonya KTO Tiyatrosu oyuncuları müzik eşliğinde diyalogsuz sergilediği canlı performans ile izleyenleri kendine hayran bıraktı. Thomas Stearns Eliot’ın şiirlerinden ilham alan bir tiyatro yapımı çarpıcı gösterisiyle dakikalarca alkış aldı. Çok sayıda vatandaşın yoğun katılım gösterdiği sokak tiyatrosu, insanın insanlığını yitirmiş bir dünyadaki kaygılarını konu alıyor. ‘Seyyah’ isimli gösteri, 21. Yüzyıl insanının bir gününü anlatıyor. Diyalogsuz bu performans, film müziklerinden klasik eserlere, rap ve pop şarkılarına kadar farklı bestecilerin eserleriyle sunuluyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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