Toroslar EDAŞ Adana'nın enerji altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini duyurdu

– KESİNTİSİZ ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Toroslar EDAŞ, 2024 yılı boyunca Adana’da bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü duyurdu. Şirket, enerji altyapısını yenileyerek güçlendirirken, dijital dönüşüm ve müşteri odaklı projelere de öncelik verdiğini bildirdi.

Toroslar EDAŞ, Adana’da hizmet verdiği 13.729 trafo ve 38.644 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti. 2024 yılında hizmet verdiği 1 milyondan fazla müşteriye daha güvenilir ve kesintisiz enerji sunabilmek adına, 503 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 5.639 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 301 yeni elektrik panosu ve 179 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi. Şirketten edinilen bilgiye göre 2024 yılında koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirdi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Daha aydınlık bir kent hedefi doğrultusunda, mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık, Yüreğir ilçelerinde toplamda 5.816 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlandı. Bunun yanı sıra, 6 pano, 141 trafo ve 522 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 1.380 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

“Toroslar EDAŞ, 2024 yılında belirlediği yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirirken, hizmet verdiği 1 milyondan fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, “Enerji sektöründeki dijitalleşme sürecine öncülük eden Toroslar EDAŞ, 2024 yılında operasyonel süreçleri iyileştirmek ve müşteri memnuniyetini arttırmak amacıyla teknoloji odaklı projelere hız verdi. Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin Afet ve Acil Durum Haberleşme Telsiz Sistemi Projesi kapsamında hayata geçirilen Mobil Haberleşme ve Şarj İstasyonları, kriz anlarında kesintisiz iletişim sağlayarak afet yönetimine önemli katkılar sundu. “Müşteri hizmetlerinde de dijital çözümleri yaygınlaştıran Enerjisa Dağıtım Şirketleri, ChatVolt uygulaması ile kullanıcıların anlık mesajlaşma yoluyla daha hızlı ve etkin destek almasını sağladı. “Operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için dijital dönüşümüne ağırlık veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan Toroslar EDAŞ, toroslaredas.com, Web ChatVolt anlık mesajlaşma, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, 0(322) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi’nden tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ederken, sosyal medya hesapları aracılığı ile de müşterilerin talep ve şikayetleri karşılanıyor.