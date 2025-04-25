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        Adana'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu

        ADANA'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 00:51 Güncelleme: 25.04.2025 - 00:55
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        Adana'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
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        ADANA'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün gün içerisinde yaptığı sağanak uyarısının ardından, yağış Çukurova ilçesinde etkisini gösterdi. Ani bastıran sağanak nedeniyle bazı kavşaklar suyla dolarken, sürücüler zor anlar yaşadı ve bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Turgut Özal Bulvarı, Kurttepe Kavşağı, Belediyeevleri Mahallesi Kavşağı, Öğretmenler Bulvarı ve diğer birçok cadde ve sokakta oluşan su birikintileri nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi. Çukurova ilçesine bağlı Şair Hasibehatun Caddesi’nde devrilen bir ağaç ise yolun kapanmasına neden oldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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