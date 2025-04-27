Adanaspor - Gençlerbirliği: 0-5

89’uncu dakikada Gençlerbirliği bir gol daha buldu. Sağ kanattan korner kullanan Nalepa, ceza sahasına ortaladı. Ön direğe koşu yapan Gaucho’nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 4-0.

1’inci Lig’in 36’ncı hafta karşılaşmasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği’ne 5-0 mağlup oldu.

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